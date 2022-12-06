В Telegram-канале «Укрэнерго» сообщили, что энергосистема Украины постепенно восстанавливается после восьмой массированной атаки ВС РФ. В компании рассказали, что во время вражеских обстрелов больше всего пострадали Киевская и Одесская области, информирует «НБН».

В НЕК отметили, что лимиты потребления электроэнергии введены во всех регионах и это вынужденный шаг для сохранения баланса в системе.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что для восстановления объемов производства электричества до уровня, который был до массированных ударов 5 декабря, нужно еще несколько дней.

Ранее о последствиях массированных ударов российских оккупантов по объектам критической инфраструктуры Украины рассказал глава правительства Денис Шмыгаль.