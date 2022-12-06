В Telegram-канале Луганской ОВА отмечают, что колоссальные потери путинских войск сказываются на работе медицинской системы на временно оккупированных территориях области, информирует «НБН».

В администрации сообщили, что из-за большого количества раненных боевиков множество больниц превратили в военные госпитали. Плановые госпитализации и лечение мирных жителей области в медицинских учреждениях остановили, населению предоставляют только неотложную помощь.

Поскольку больницы переполнены ранеными российскими захватчиками, госпитали обустраивают в пустых домах, а в Новопскове боевиков начали принимать на лечение даже в родильном отделении.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, как партизаны в регионе устроили диверсию для замедления поставок по железной дороге для армии Путина.