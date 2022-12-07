Военный сообщил, что путинские войска пытаются наступать по всему участку Бахмутского направления и, где это возможно, обойти, открывая огонь по позициям ВСУ из артиллерии, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

«Они здесь сточатся, как карандаш», — заверил Кузик, отметив, что если не произойдут какие-то экстраординарные события.

Комбат рассказал, что россияне положили пару тысяч человек, чтобы захватить полтора села, которые смогли удержать всего два дня. Украинские защитники отбили позиции и выровняли линию фронта.

Как отметил военный, оккупанты меняют свою тактику только в отношении выходящих штурмовых отрядов. Ранее россияне сначали бросали заключенных на штурм позиций ВСУ, разминировали ими поля и выясняли, где находятся украинские огневые точки, которые накрывали из артиллерии.

После этого начали выходить более профессиональные отряды захватчиков, которые лучше оснащены и специализируются на работе в темное время суток. ВСУ выбивают этот отряд, после чего приходят оккупанты, которые специализируются на работе днем. Россияне штурмуют украинских военных небольшими группами постоянно, создавая большую нагрузку.

Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ объяснил, почему Бахмут так важен для россиян.