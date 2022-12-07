Городской глава сообщил, что во временно захваченной россиянами Новой Каховке практически не осталось людей из-за невыносимых условий жизни, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам мэра, местные жители ему сообщили, что постоянно идут вылеты со стороны путинских войск по правому берегу Херсонской области. С другой стороны, в опустевшей Новой Каховке «освободители» постоянно мародерят в частных домах и квартирах.

«В городе сейчас килограмм масла стоит 1400 гривен», — отметил Коваленко.

Как отметил городской глава, местному населению тяжело в моральном плане. Люди только на полчаса заснут ночью, как начинается стрельба. Из-за такого психологического давления им тяжело чувствовать себя более или менее спокойно.

Ранее российские СМИ сообщили, как украинские защитники выдворили оккупационные «власти» из Новой Каховки.