В эфире национального телемарафона глава оборонного ведомства Украины заявил, что в нашей армии достаточно личного состава, поэтому на данный момент нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации, информирует «НБН».

По словам Резникова, определенные организационные мероприятия уже предпринимаются по решению Генштаба под контролем главнокомандующего армии Украины. Однако сейчас людей в секторе обороны достаточно и на сегодня не стоит вопрос об активизации призыва в ВСУ.

Министр обороны отметил, что наша армия больше всего нуждается в оружии и иностранные партнеры знают необходимый перечень, чтобы украинские защитники и защитницы были более эффективными и успешными на фронте.

Ранее в Минобороны Украины рассказали о провальных попытках РФ увеличить потенциал армии Путина за счет мобилизации россиян.