Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ«.

«Город Бахмут. Вы сами можете слышать о ситуации в городе. Проходят стрелковые бои с использованием артиллерии, работают минометы, вблизи идут контактные бои, однако позиции держатся. Наши козаки продолжают отбивать все пехотные атаки, так что все хорошо, ждите приятных новостей», — отметил военнослужащий.

Ранее в эфире телемарафона командующий Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский сообщил, с какой целью российские оккупанты бросили множество сил и средств на захват города Бахмут в Донецкой области. По его словам, путинская армия намерена установить контроль над Бахмутом не с позиции стратегии, а с точки зрения символизма.

Сырский считает, что на фоне огромных потерь путинских военнослужащих в Херсонской и Харьковской областях для страны-оккупанта взятие под контроль Бахмута станет весьма символическим. Военнослужащий утверждает, что как раз из-за этого Россия при любом раскладе сил хочет оккупировать город и прорвать оборону Вооруженных сил Украины.