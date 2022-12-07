Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Лига.нет«, об этом на условиях анонимности рассказал советник Кабмина.

По данным издания, уже много месяцев подряд официальный Киев безуспешно просит союзников на Западе предоставить ракеты большой дальности, чтобы у Сил обороны была возможность ударить по российским военным базам за пределами линии фронта и разрушить то, что по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного является «чувством безнаказанности, которое появляется из-за физической удаленности».

Тем не менее, пишет FT, Украина на этой неделе смогла доказать свою способность наносить дальние удары даже без наличия западного оборудования. Причем одна из целей располагалась «буквально за 160 километров от Москвы.

«Повторение атак возможно. У нас отсутствуют ограничения по дальности и в скором времени нам удастся поразить все цели на российской территории, включая Сибирь», — пояснил собеседник. В отдельности он добавил, что «в скором времени у России не останется безопасных зон».

Напомним, ранее мы уже писали о рассказе одного из бойцов ВСУ о ситуации в Бахмуте.