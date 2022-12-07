В эфире национального телемарафона Игнат констатировал, что путинская армия вернулась к применению иранских беспилотников в Украине после трех недель паузы, информирует «НБН».

По словам спикера Воздушных сил, российские захватчики могут использовать дроны Shahed и в зимнее время. Естественно погодные условия влияют на любую авиацию, в частности, на иранские БПЛА – порывистый ветер, штормовая погода, а также у «птичек» может обмерзать фюзеляж при температуре от нуля до минуса.

При этом, как отметил Игнат, морозы не особо влияют на деятельность иранских беспилотников, поэтому ВС РФ могут их применять для ударов по украинской территории.

Напомним, что в СМИ активно обсуждают информацию о передаче Ираном баллистических ракет государству-террористу. Спикер Минобороны США прокомментировал такие сообщения.