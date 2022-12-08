Ранее военная разведка сообщала, что российские оккупанты могут использовать в Украине иранские баллистические ракеты в начале ноября, однако это не произошло, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Киричевского, путинские войска могут нарастить темпы ракетного террора Украины, если получат соответствующее оружие из Ирана. Однако Тегеран не спешит передавать напрямую РФ ракеты, после серьезных предупреждений от Вашингтона.

Эксперт отметил, что более точна информация о поставках иранских дронов-камикадзе россиянам. Производственные мощности Ирана и государств-сателлитов по типу Сирии могут гарантировать лишь около 150 БПЛА Shahed в месяц. Киричевский добавил, что Тегеран не передаст все эти беспилотники оккупантам, поскольку обязательно оставит часть «птичек» себе.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, могут ли россияне применять против Украины иранские БПЛА и какие проблемы создают морозы для дронов-камикадзе.