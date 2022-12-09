Как информирует «НБН», заявление об этом в эфире национального телемарафона озвучил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Дословно из заявления Игната:

«Из поступающих новостей можно сделать вывод, что «Бавовнятко» ходит по аэродромам, а оккупанты куда-то «исчезли». Но не то чтобы исчезли, а в военной терминологии это называется рассредоточились. Они растащили свою стратегическую авиацию по разным аэродромам страны, где это только возможно. В том числе, это относится военных авиабаз в России, где есть взлетно-посадочные полосы, пригодные к использованию».

Согласно словам спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, все те граждане страны-агрессора, которые утверждали, что «спецоперация» меня не касается», теперь, понятное дело, что они никуда не денутся от последствий агрессии России, осужденную всем цивилизованным миром.

«Теперь их же агрессия будет касаться каждого россиянина, ведь безопасности, на территории России, не будет где найти. Все мы видели не первые такие «Бавовнятка». Ранее был Крым, а также аэродром «Миллеррово». Теперь же мы видим, что в Белгороде есть проблемы с электроснабжением. Все это случается, и должно послужить весьма серьезным психологическим фактором влияния на местное население, а также российских военнослужащих. Теперь же остается открытым вопрос о том, будет ли безопасно даже в тыловых регионах», — подчеркнул Игнат.

Ранее Игнат рассказал, на какие шаги может пойти РФ в ответ на взрывы на аэродромах.