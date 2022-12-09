В разведке Великобритании отмечают, что возобновление атак на Украину иранскими беспилотниками может свидетельствовать о том, что Российская Федерация получила новую партию дронов от Тегерана, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

Впервые за три недели путинские войска ударили по украинской территории иранскими БПЛА. Атака после такого перерыва может говорить о том, что армия страны-агрессора истощила свои запасы «птичек» и теперь получила новую партию из Ирана.

Отметим, что СМИ обсуждают возможную передачу иранских баллистических ракет Российской Федерации. Эксперт рассказал, что ожидать от такой сделки между Москвой и Тегераном, а также высказался о поставках дронов-камикадзе для ВС РФ.