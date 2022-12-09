Как информирует «НБН» подробности о ряде ударов Вооруженных сил Украины по оккупантам в Запорожской области, приводятся в сводке Генерального штаба Украины, обнародованной в социальной сети Facebook.

Так, в сообщении отмечается, что украинские защитники нанесли целый ряд ударов по захватчикам в Запорожской области. В итоге враг потерял порядка 240 человек «трехсотыми».

При этом в Генштабе добавили, что Вооруженные силы Украины за седьмое декабря нанесли удары по захватническим силам в районах Токмака, Бердянска, Днепрорудного, Мелитополя, Васильевки, а также Пологов. В результате нанесенных ударов были ранены порядка 240 российских захватчиков. Кроме того, ВСУ уничтожили три склада боеприпасов и порядка двадцати единиц военной техники различного типа.

В сообщении говорится, что развернутый на базе туберкулезного диспансера в городе Токмак госпиталь оккупантов полностью забит «трехсотыми» из состава ВС РФ.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что уже вскоре у ВСУ может появиться оружие, которым они смогут поражать военные цели в любой точке страны-агрессора Российской Федерации.