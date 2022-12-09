Во время брифинга в пятницу, 9 декабря, Кудрицкий сообщил, что с 10 октября российские войска выпустили по объектам украинской энергосистемы более тысячи ракет и дронов, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Как отметил глава правления НЭК «Укрэнерго», наша страна пережила восемь массированных ракетных атак и более десятка меньших обстрелов. По его словам, поврежденные объекты энергетической инфраструктуры восстанавливают без перерыва.

Также Кудрицкий добавил, что во время последней волны ударов оккупантов не было таких разрушительных последствий для энергосистемы, благодаря эффективной работе Сил противовоздушной обороны. После восьмого массированного обстрела система вошла достаточно быстро в стабильный режим.

Также Кудрицкий рассказал, в каких областях Украины самая сложная ситуация с электроснабжением.