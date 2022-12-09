Как информирует «НБН«, об этом идет речь в сообщении российских СМИ, а также ряда украинских Telegram-каналов.

В то же время один из местных китайских гидов, комментируя опубликованную в соцсетях фотографию, рассказал, что температура воздуха упала, а непосредственно рядом с Фуюяней очень холодно.

На фотографиях, которые были сделаны 1 декабря, можно увидеть, что китайское руководство установило специальную колючую проволоку вблизи набережной Амура. Также на колючей проволоке стоят транспаранты с призывом не пересекать границу, а также с предупреждением, что незаконное пересечение границы предусматривает наказание. В отдельности отмечается, что обязанность всех граждан заключается в сохранении пограничной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в связи с расширением карантина из-за коронавирусных ограничений на территории Китая начались небывалые протесты, включая западный регион Синьцзян и столицу Пекин. Кроме того, сегодня мы уже писали о планах США ввести санкции против Китая.