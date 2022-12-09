Как передает «НБН«, об этом в своем Telegram-канале написал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

«На оккупированные территории Запорожской области начали прибывать гауляйтеры. Так, на этой неделе приехал еще один гастролер, который приходится племяннику Рамзану Кадырову», — отметил мэр.

Также Федоров добавил, что в Чечне племянник занимал должность министра аграрной политики. По словам городского головы, главная цель прибытия гауляйтера– совершать ограбление временно неподконтрольных украинской власти территорий области, включая вывоз зерна. Также он намерен наблюдать за тем, чтобы «средства направлялись только в правильный карман», продолжать «кошмар» гражданского населения. Самая главная задача – это контроль местных гауляйтеров.

В Центре журналистских расследований пояснили, что племянник Кадырова Хасан Ибрагимов занял должность «представителем» руководителя Чеченской республики во временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Сейчас во временно захваченном Мелитополе находятся члены правительственной делегации из Чечни.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, у Кадыова нет поддержки среди чеченского народа.