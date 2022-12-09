В пятницу, 9 декабря, президент традиционно записал видеообращение к украинцам. Зеленский сообщил, что самые ожесточенные сражения с врагом продолжаются на Донбассе, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

По словам лидера украинцев, ключевыми направлениями в Донецкой области остаются Бахмут, Марьинка, Соледар, в Луганской области – Кременная. В этих городах и близлежащих районах все повреждено снарядами и огнем.

Президент отметил, что Бахмут фактически разрушен и стал еще одним населенным пунктом Донбасса, который путинские войска превратили в руины.

Глава государства поблагодарил всех украинских защитников, которые держат фронт на востоке нашей страны и наносят российским захватчикам ощутимые потери.

Ранее командир батальона рассказал, как армия Путина воюет под Бахмутом и кого командование ВС РФ бросает на штурм города.