В интервью «ТСН» эксперт прокомментировал возможность нового наступления армии Российской Федерации весной 2023 года, информирует «НБН».

Жданов считает, что, если страна-агрессор решится повторно напасть на Украину, она будет рассматривать два направления. Российские захватчики могут наступать на север страны с территории Республики Беларусь или усилить атаки на Донбассе.

По мнению военного эксперта, основное направление усилий путинских войск останется на востоке Украины. Российские оккупанты будут пытаться полностью захватить Донецкую область.

Жданов добавил, что проведение повторного наступления будет зависеть от того, насколько успешно Кремль проведет вторую волну мобилизационных мероприятий в России.

Ранее военный эксперт сообщил, что армия России потеряла наступательный потенциал в ходе войны в Украине, и как Путин попытается решить проблему со своими войсками.