Как сообщает «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина«, такое убеждение озвучил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Сейчас на поле боя в Украине решается судьба будущего евроатлантической безопасности. После окончания войны наше государство будет иметь одну из мощнейших армий в мире и самую мощную армию в Европе, принимая во внимание наличие боевого опыта и морально-психологическое состояние, а также военное оборудование. Если НАТО откажется принять в свой состав такой мощный контрибутор, это будет глупостью», — подчеркнул дипломат.

В то же время глава МИД отметил, что восточную границу нашей страны в самом широком смысле можно считать восточной границей евроатлантического пространства.

«Получение членства в НАТО будет исключительно юридическим подтверждением данного факта. И у меня нет сомнений в том, что так и произойдет», — сказал министр иностранных дел Украины.

Недавно Кулеба выразил уверенность, что распад России не приведет к развалу мира. К тому же, россияне сами способствуют развалу своей страны. Кроме того, Кулеба призвал Ватикан называть вещи своими именами, говоря о начале Россией войны на территории Украины.