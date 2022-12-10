Как передает «НБН«, об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«К сожалению, приходится констатировать, что, согласно результатам экспертизы, ее уже невозможно восстановить», — пояснил высокопоставленный чиновник.

Одновременно с этим Ким подчеркнул, что в дальнейшем депутаты областного совета должны будут рассмотреть вопрос о списании Николаевской областной военной администрации, а также потерянного там имущества.

«Я уверен, что это обернется сносом и новым строительством», — высказался руководитель ОВА.

Напомним, что российские террористические войска 29 марта текущего года нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОВА. В результате вражеского обстрела 37 человек погибли. Причем вследствие обстрела и попадание в девятиэтажное админздание была разрушена центральная секция с девятого по первый этажи, без горения в дальнейшем. Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены 56 человек и 10 единиц техники.