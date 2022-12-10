Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Украинской правды», командир легендарного полка «Азов» Денис Прокопенко, он же «Редис», обратился с призывом сделать все, что только можно, и даже невозможное для того, чтобы украинские военнопленные были освобождены.

Так, во время церемонии вручения премии «Украинской правды», одну из наград за гражданскую позицию от имени Ассоциации семей защитников «Азовстали» получила Екатерина Прокопенко, жена «Редиса». Во время мероприятия, когда она была на сцене, то прочитала письмо, которое ей передал муж в Турции. Согласно ее словам, командир полка «Азов» просил ее обязательно обнародовать его при важной вазномжности.

В частности, в своем письме Прокопенко вкратце говорит о том, как был в плену. Кроме того, он отмечает, насколько сложным является сам процесс обмена пленными. Он также обратился с призывом ко всем сделать все возможное для освобождения военных Украины, которые сейчас в плену.

Важно отметить, что в своем письме Прокопенко намекнул, что командиры «Азова» в будущем надеются еще принести пользу Украине в войне против захватчиков России.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что до окончания войны на территории нашей страны, пятеро освобожденных из плена российских военных будут находиться на территории Турции.