Как сообщает «НБН«, об этом в интервью «Радио НВ» рассказал боец 54-й отдельной механизированной бригады Александр Афанасьев.

Он отметил, что даже стремление повторить действия украинских военнослужащих все равно не позволяют российским войскам активно продвигаться.

«Если учесть то, что военные второй армии мира продвинулись всего на 3 – 4 километра за несколько месяцев, я думаю, что это неадекватно. Но у них есть определенный результат, который стал возможным благодаря использованию тактики ВСУ», — пояснил военнослужащий.

По его словам, рашисты уже не используют большое количество бронетехники для наступательных операций, они теперь используют штурмовые группы. Оккупанты наносят огневое поражение без подготовки артиллерии. Если прежде бойцы ВСУ знали сроки начала наступления за соответствующим гулом техники оккупантов, то теперь армия РФ действует иначе.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Медведева относительно производства вооружения в России.