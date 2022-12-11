Как информирует «НБН», об этом проинформировал председатель областной военной администрации Сергей Гайдай.

Дословно из обнародованного сообщения главы Луганской ОВА:

«Для пополнения личного состава на Северодонецком направлении россияне усилили принудительную мобилизацию. В том числе, в Хрустальном значительно увеличилось количество патруля. Они проводят проверки документов у мужчин, вручают им повестки и доставляют в пункт сбора мобилизованных. Почти все получают повестки в Меловом. Захватчики России не смотрят ни на возраст, ни на количество детей, ни даже на состояние здоровья у мобилизованных».

Кроме того, Гайдай добавил, что на территории Сорокино люди не единожды наблюдали публичное избиение тех граждан, которые отказывались от мобилизации. Таких людей в военкоматы доставляли принудительно.

Ранее Гайдай уже делал заявление о ситуации в Луганской области, пообещав, что в будущем будут позитивные новости.