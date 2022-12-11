Как сообщает «НБН» со ссылкой на «Главред«, об этом сказано в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Москва опасается, что оккупационным администрациям не удастся справиться с сопротивлением украинцев и партизанской деятельностью в Украине. По мнению экспертов, основное отличие Чеченской Республики и связанной с ней официальных лиц заключается в жестокости, а не в административных возможностях. Но Россия с самого начала полномасштабного вторжения задействует чеченские отряды, чтобы выполнять роль так называемой «службы безопасности» на захваченных территориях.

В связи с этим не исключено, что оккупанты намерены привлечь к своей деятельности чеченцев, а также задействовать чеченских высокопоставленных чиновников в структуры оккупантов для усиления своего контроля в регионах, добавили в Институте изучения войны.

Эксперты напоминают, что 8 декабря члены делегации из Чечни, возглавляемой вице-премьер-министром Ибрагимом Закриевым, побывали в Херсонской области. Там чеченские представители встретились с коллаборантом, так называемым «главой» Херсона Владимиром Сальдо.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что Путин готовит россиян к затяжной войне в Украине.