Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «АТЕШ» в Телеграм.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В Украинском Крыму, в пгт. Советский горит база мобилизованных оккупантов. Наши агенты сработали как по нотам. Нам пришлось долго работать над данным «проектом», но все у нас получилось. Мы и дальше будем продолжать разваливать российскую армию изнутри».

Также в своем сообщении партизаны уточнили, что в результате пожара есть человеческие жертвы. Они пообещали опубликовать их список позже.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о мобилизации, которую проводит Россия на территории Крыма.