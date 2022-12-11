Как информирует «НБН», телеграм-канал FLASH UA опубликовал видео, как в Ирпене масштабно пылало подразделение российского «СОБРа» с Кемерово.

Ресурс подписал обнародованное видео следующим образом:

«Как в Ирпене на второй день вторжения пылал «СОБР» с Кемерово. Видео снято 25 февраля 2022 года, но было опубликовано только сейчас».

На кадрах можно увидеть, как на открытой местности горит множество вражеской техники, а в небо поднимаются клубы черного дыма.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Сети были обнародованы кадры состояния военного аэродрома «Энгельс» после произошедшего там «хлопка».