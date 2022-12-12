Британская разведка в сводке по войне в Украине напомнила, что в четверг, 8 декабря, пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков переформулировал основные цели «СВО», информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

Спикер Путина тогда заявил, что страна-агрессор стремится захватить восточные и южные украинские регионы. При этом для россиян остается в приоритете полная оккупация Донецкой области, где ВС РФ пытаются продвинуться вглубь региона.

В разведке Великобритании предполагают, что государство-террорист вряд ли в ближайшее время сможет добиться минимальных политических целей в Украине, которые озвучил Песков. Маловероятно, что оккупанты смогут создать эффективную ударную силу, способную отбить восточные и южные области.

Ранее британская разведка рассказала, сколько денег из госбюджета Кремль намерен потратить на войну против Украины в следующем году.