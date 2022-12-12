Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича в Телеграм, в результате вражеского удара пострадали семь человек, двое из которых погибли.

Дословно из сообщения Янушевича:

«Вражеские силы атаковали микрорайон ХБК. В настоящее время известно о семи пострадавших. Из них два человека погибли».

Кроме того, бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров.

При этом Янушевич добавил:

«В настоящее время точное количество пострадавших неизвестно».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Херсоне правоохранителями была задержана женщина, которую подозревали в корректировке вражеского огня по городу.