В эфире национального телемарафона эксперт спрогнозировал, когда российские захватчики могут пойти в массированное контрнаступление, информирует «НБН».

По словам Грабского, исходя из того, как путинские войска готовились к зиме, сейчас у захватчиков остается единственная тактика – удерживать те позиции, которые они могут удержать, а также остановить наступление армии Украины по всем направлениям.

Как отметил эксперт, российские оккупанты за период холодов будут накапливать силы и с весны попытаются перейти в массированное контрнаступление.

«Это такая «генеральная линия партии»», — уточнил Грабский.

Также на отдельных направлениях будут попытки армии Путина продолжить атаки, в частности, на Донецком направлении. Однако в ближайшее время ВС РФ не смогут вести активные наступательные операции.

Грабский не исключает, что в ближайшие недели могут пойти в наступление украинские войска, когда подмерзнет земля.

«Погода играет определенную роль», — подчеркнул эксперт, добавив, что ВСУ постоянно проводят подготовку к наступлению.

Считает, что наступление армии России может состояться весной и военный эксперт Олег Жданов. Он рассказал, от чего оно зависит и на какие направления рассматривают оккупанты.