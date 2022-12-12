Во время пресс-конференции руководитель оборонного ведомства заявил, что в украинской армии достаточно личного состава, чтобы эффективно бороться с российскими войсками, информирует «НБН».

По словам министра, Украине важно обеспечить человеческий ресурс оружием и амуницией, чтобы он мог успешно воевать против путинских оккупационных сил.

Резников отметил, что Минобороны Украины круглосуточно разговаривает с министрами обороны стран-союзников о том, каким еще вооружением можно усилить наших защитников и защитниц.

Глава оборонного ведомства также высказался о том, как иностранный легион влияет на ситуацию на фронте. Он отметил, что наличие таких бойцов – прежде всего поддержка Украины государствами и населениями, которые на поле боя хотят прекратить произвол России, которая разрушила международную систему безопасности. Потому что есть потенциал наших граждан относительно мобилизационного ресурса.

Ранее Резников рассказал, как атаки Российской Федерации на объекты нашей критической инфраструктуры приближают Украину к победе в войне.