Американское издание Forbes сообщило о том, что украинские защитники могут готовиться к четвертому крупному контрнаступлению в Запорожской области. По некоторым данным, ВСУ стягивают механизированные силы к Гуляйполю, информирует «НБН».

Журналисты отмечают, что такая активность армии Украины может свидетельствовать о том, что четвертое контрнаступление может состояться уже зимой.

В материале сказано, что украинские военнослужащие основной удар могут направить на деоккупацию большей части юга страны и оттеснение ВС РФ к узкому перешейку, который соединяет материковую Украину с Крымом.

ВСУ нужно продвинуться на 250 километров, чтобы освободить Мелитополь, после чего повернуть направо и деоккупировать левобережье Херсонщины.

В Forbes добавляют, что российские оккупанты могут увидеть, что украинские войска собираются для атаки и попытаются нанести превентивный артиллерийский удар.

Напомним, что военный эксперт рассказал, когда армия Путина может пойти в массированное контрнаступление и как россияне используют зимний период.