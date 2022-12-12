В интервью американскому изданию The New York Times представитель ГУР МОУ рассказал, что страна-агрессор изготовила сотни высокоточных ракет с начала полномасштабной войны в Украине, информирует «НБН».

Украинская разведка выяснила, что Российская Федерация в месяц может производить около 40 новых ракет.

Как заявил Скибицкий, с начала полномасштабного вторжения российских захватчиков в нашу страну оружейные заводы государства-террориста изготовили около 120 крылатых ракет морского базирования «Калибр» и 240 высокоточных крылатых ракет Х-101.

Напомним, что эксперт военного сайта Defense Express Иван Киричевский высказался о ракетном запасе войск Российской Федерации. Он рассказал, как долго армия Путина может продолжать ракетный террор Украины.