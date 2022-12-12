В интервью американскому изданию The New York Times Скибицкий оценил текущие возможности российских войск в организации ракетного террора Украины, информирует «НБН».

Как сообщил представитель ГУР МОУ, по оценкам украинской разведки, в арсенале войск Российской Федерации ракет хватит еще на три-пять волн массированных ударов по территории нашей страны.

Также Скибицкий рассказал, что несмотря на санкционный удар по России, государство-террорист продолжает выпуск крылатых ракет для атак на Украину. Он озвучил количество ракет, которые российские оруженые заводы произвели с начала полномасштабной войны.