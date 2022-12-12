Как информирует «НБН» со ссылкой на Sky News, по словам министра обороны Великобритании, к этому вопросу ведомство может начать относиться серьезно, если Российская Федерация и дальше будет продолжать наносить удары по гражданским районам Украины.

В материале отмечается, что когда в британском парламенте Борис Джонсон задал вопрос Уоллесу относительно возможности поставок Вооруженным силам Украины ракетных систем большой дальности для уничтожения, или же нанесения вреда местам, откуда запускаются беспилотники РФ, он ответил:

«Я все время пересматриваю системы вооружения, которые мы можем поставить Киеву. В частности, на нашем вооружении есть потенциальные системы, которые более дальнобойны. И если Россия и в дальнейшем будет пытаться нарушать Женевские конвенции, то я буду открытым для того, чтобы посмотреть, что дальше наша страна будет поставлять Украине».

Ранее мы уже писали о том, что Великобритания передала Вооруженным силам Украины ракеты Brimstone 2.