Как информирует «НБН», об этом в Телеграм рассказал руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

В его сообщении отмечается, что украинские военнослужащие ударили по складу российской военной техники на временно оккупированной территории Запорожской области.

Дословно из обнародованного сообщения:

«На противоположном берегу Каховского водохранилища Днепра произошел очередной взрыв. Минус боекомплект врага, а также артиллерийские установки с живой силой».

Кроме того, в своем посте он опубликовал видео нанесенного Вооруженными силами Украины удара по оккупантам.

Напомним, ранее мы уже писали о массированном обстреле российскими войсками Херсона, в результате чего погибли люди.