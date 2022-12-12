Как информирует «НБН», об этом в Телеграм рассказал руководитель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.
В его сообщении отмечается, что украинские военнослужащие ударили по складу российской военной техники на временно оккупированной территории Запорожской области.
Дословно из обнародованного сообщения:
«На противоположном берегу Каховского водохранилища Днепра произошел очередной взрыв. Минус боекомплект врага, а также артиллерийские установки с живой силой».
Кроме того, в своем посте он опубликовал видео нанесенного Вооруженными силами Украины удара по оккупантам.
Напомним, ранее мы уже писали о массированном обстреле российскими войсками Херсона, в результате чего погибли люди.
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