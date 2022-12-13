Как информирует «НБН», в эфире «Эспрессо» военный из батальона «Свобода» НГУ Ярослав Лысенко рассказал, что украинских защитников донимает вражеская пехота. Однако наши РСЗО отбили у оккупантов желание накапливать вокруг города живую силу.

Защитник нашей страны отмечает, что под Бахмутом «стабильно тяжело», а также говорит, что у врага есть определенные успехи. Но Вооруженные силы Украины ожидают, что уже совсем скоро подойдет подмога.

Дословно из сообщения Лысенко:

«Под Бахмутом стабильно тяжело. Наши держатся. Ребята держат город. Бахмут уже превратился в Сталинград. Но город мы не отдадим. Вражеские силы не пройдут дальше. Определенные успехи у россиян есть на востоке Бахмута. Они не оставляют попыток взять город в кольцо. Но уже сейчас к нам идет большая подмога. Поэтому через день, или два мы отобьем все атаки врага, выйдя вновь на расстояние в 10 километров от Бахмута».

Кроме того, он продолжил:

«Если взять направление Авдеевка – Донецк – Бахмут, то ничего там радужного нет. Однако нет также там ничего и критического. Несмотря на мороз, ВСУ в двух комплектах термобелья держат оборону. Нас донимает пехота врага. Она бестолково идет и просто дохнет. А РСЗО ВСУ отбило у противника желание скапливать силы вокруг города».

Кроме того, телеграм-канал First опубликовал видео, на котором запечатлена ситуация в городе Бахмут.

Напомним, ране мы уже писали о падении вертолета ЧВК «Вагнер».