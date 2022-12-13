На брифинге неназванный представитель Пентагона сообщил, что путинские оккупационные силы смогли добиться определенных успехов в районе Бахмута, однако украинские защитники удерживают оборону города, информирует «НБН».

По словам чиновника Минобороны США, в районе населенного пункта постоянно идут интенсивные тяжелые бои, где армия Российской Федерации проводит наступательные наземные операции, пытаясь захватить город.

Он отметил, что российские оккупанты добились определенных успехов в захвате территории, однако ВСУ продолжают удерживать Бахмут. Район этого города остается приоритетом ВС РФ, где активно действуют «вагнеровцы».

В Пентагоне успехи российских войск охарактеризовали как постепенные, отметив, что в районе Бахмута продолжаются ожесточенные сражения. Украинские военные закрепляют свои успехи на Харьковщине и Херсонщине, однако в этих областях нет таких крупных боев.

Как сообщалось, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Путину очень важно захватить Бахмут и что кремлевский диктатор рассчитывает получить от этой победы.