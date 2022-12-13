Марченко сообщил, что в Одесской области продолжается восстановление энергетических объектов после атак российских оккупантов и информация об этом процессе будет предоставляться ограниченно.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал руководителя Одесской областной военной администрации.

Глава ОВА озвучил причину решения не афишировать восстановление энергосистемы региона. По его словам, россияне могут использовать информацию о ходе ремонтных работ в области для повторных обстрелов объектов критической инфраструктуры и планирования новых массированных ударов.

Марченко призвал граждан отнестись с пониманием к такому решению властей, отметив, что, когда ситуация с электроснабжением на Одесчине улучшится, жители региона это почувствуют.

Напомним, что в ночь на субботу, 10 декабря, войска России ударили по энергообъектам Одесской области, уничтожив некоторые из них. В НЭК «Укрэнерго» озвучили перспективы восстановления электроснабжения в регионе.