Как информирует «НБН», весь резонанс состоит в том, что средство авиации загорелось на лету и в результате упало, не дотянув до базы наемников. Видео полета было опубликовано телеграмм-каналом FLASH UA.

В опубликованном сообщении с видео не указывается дата и место падения вертолета. Но ресурс отмечает, что этот вертолет принадлежал «вагнеровцам».

В сообщении отмечается:

«Говорят, что это вертолет «вагнеровцев». Он пытался дотянуть до своих. Но немного не дотянул».

Напомним, ранее глава Никопольской районной военной администрации опубликовал в Телеграм мощный удар Вооруженных сил Украины по месту базирования российских оккупантов в Запорожской области.