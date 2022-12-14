Как информирует «НБН» со ссылкой на УНИАН, по словам Алексея Арестовича, армия Российской Федерации будет предпринимать попытки перехватить инициативу на фронте в зимнее время. Как следствие, отметил советник главы ОПУ, украинским защитникам придется сложно.

Цитата из заявления Алексея Арестовича:

«Я полагаю, что к февралю 2023-го захватчики готовят достаточное количество уже подготовленных подразделений. Они будут укомплектованы до ста процентов. Враг готовится перехватить на фронте инициативу. Захватчики нанесут несколько серьезных ударов по войскам Украины. Но пока неизвестно, получится ли у них все это. Однако планы у них именно такие».

Напомним, ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр прокомментировала высказывания Алексея Арестовича о ситуации на фронте.