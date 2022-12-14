Как информирует «НБН» со ссылкой на УНИАН, Алексей Арестович отметил, что существует паника относительно возможного наступления врага со стороны Республики Беларусь.

Согласно его словам, в настоящее время на границе находится двенадцать батальонно-тактических групп.

Цель Беларуси — отвлекать ВСУ

Цитата из заявления Арестовича:

«Множество людей бегают, крича о «проверке боевой готовности РБ». Но бригада спецназа Беларуси на границе с Украиной сейчас насчитывает двенадцать БТГ. Они просто отвлекают нас этим».

Напомним, ранее Алексей Арестович сообщил, что российско-захватнические войска готовятся перехватить инициативу на фронте. По его словам, к февралю месяцу 2023 года враг подготовит достаточное количество укомплектованных до ста процентов подразделений и сделают попытку нанести несколько сокрушительных ударов по Вооруженным силам Украины. Но выйдет ли у них это – пока неизвестно.