Как информирует «НБН» со ссылкой на УНИАН, согласно словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, военное руководство страны-агрессора Российской Федерации надеется на то, что им удастся изменить ситуацию на поле боя в январе благодаря тысячам заключенных.

Дословно из заявления Алексея Арестовича:

«Россияне спустили на фронт десятки тысяч заключенных. Они устроили санитарную чистку тюрем, так сказать. При этом зэки все выиграли время, чтобы российская армия подготовила новые резервные подразделения. Они сейчас там полны оптимизма и бодрости. Враг считает, что ситуация изменится для них в лучшую сторону уже в январе».

Напомним, ранее мы писали о словах Арестовича относительно цели Беларуси, которая скопила на границе с Украиной 12 батальонно-тактических групп спецназа. По утверждению советника главы Офиса президента Украины, такими своими действиями Минск просто отвлекает Вооруженные силы Украины.