Как информирует «НБН», издание Associated Press сообщает, что официальный Вашингтон намерен отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot, которая будет включать в себя до восьми пусковых установок.

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Согласно информации источников, решение Пентагона о передаче Украинускому государству средств противовоздушной обороны, может быть принято уже на текущей неделе. А объявить о нем могут уже пятнадцатого декабря.

Данные комплексы будут выделены из запасов Министерства обороны США и перемещены в Украину из другой страны.

Согласно предварительным данным, Вооруженные силы Украины получат одну батарею Patriot. Она включает в себя до восьми пусковых установок. Каждая из таких установок может нести по четыре ракеты.

Помимо того, система также имеет радар, станцию управления, компьютеры и генераторы. Для ее эксплуатации и обслуживания нужно порядка 90 человек, но с фактическими запусками могут справиться трое специалистов.

Ранее мы уже писали о том, что в МИД Германии пояснили, почему Берлин не поставляет Киеву системы ПВО Patriot.