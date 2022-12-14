На Facebook-странице «Укрэнерго» сообщили, что утренняя атака российских оккупантов в среду, 14 дкабря, провалилась и энергетическая система восстанавливается после предыдущих вражеских обстрелов, информирует «НБН».

В НЭК отметили, что во вторник, 13 декабря, энергетики ввели в работу еще один блок АЭС, благодаря чему удалось избежать аварийных отключений света.

Однако из-за значительных повреждений критической инфраструктуры трудности с энергоснабжением в стране все еще присутствуют, самая сложная ситуация на Востоке Украины. В этом регионе из-за постоянных обстрелов сложно проводить ремонтные работы.

Ранее руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко объяснил, почему воостановление электроснабжения в регионе не будут афишировать.