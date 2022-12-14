Спикер Командования Воздушных сил армии Украины Юрий Игнат сообщил, что враг постоянно пытается использовать наши слабые места, которые, безусловно, есть, поскольку у Украины нет возможности покрыть всю территорию страны огневыми средствами, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По его словам, российские захватчики обычно атакуют иранскими беспилотниками нашу территорию в темное время суток, поскольку ночью они визуально не заметны.

Такая тактика врага усложняет работу средствам украинской противовоздушной обороны Сухопутных и других войск, которые должны иметь визуальную привязку к цели, чтобы ликвидировать ее из зенитных пушек или крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, у ВС РФ есть данные разведки о том, где в Украине есть неприкрытые зоны, менее прикрытые и прикрытые зоны, например, мобильными огневыми группами с переносными зенитными ракетными комплексами, которым сложно в ночное время обнаружить и сбить иранские дроны.

Игнат добавил, что украинские специалисты проанализируют, как именно происходила сегодняшняя атака иранскими БПЛА, чтобы в будущем учесть постоянно меняющуюся тактику россиян.

Напомним, что на утреннюю атаку России отреагировали в США, пообещав предоставить Украине больше военной помощи.