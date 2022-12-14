Пока российская оккупационная армия штурмует населенные пункты на востоке Украины, уравнивая их с землей и забрасывая «пушечным мясом», ВСУ нацеливаются на склады с боеприпасами и логистические цепочки врага. Это позволяет избежать лишних жертв и запустить механизм каскадной деоккупации захваченных противником регионов.

Отмечу, что с начала полномасштабного вторжения России украинская армия существенно переформатировалась.

Улучшилось всеобщее материально-техническое обеспечение наших Вооруженных сил, значительно возрос оборонный бюджет. Заработал социальный лифт. Командиры низового звена, непосредственно задействованные в боевых действиях, имеют возможность профессионального роста. Всё зависит от личностно-волевых качеств. В этом смысле война дает определенные способности. И, конечно, самым важным обновлением стало создание бригад территориальной обороны. Это мощный компонент в момент противостояния российской агрессии и улучшения общей обороноспособности нашей страны.

Также отмечу качественный рост профессиональной подготовки наших воинов. Ведь его они проходят не только на территории Украины, но и в странах Европы. Обладая при этом новейшими средствами военной техники и средствами поражения, передаваемыми странами НАТО и другими нашими стратегическими партнерами.

Имеем расширенный характер военно-технической помощи не только в моменте перевооружения ВСУ (военная техника, артиллерия, боеприпасы, средства ПВО, индивидуальной защиты, связи, полевые госпитали, антидроновое оборудование, дроны и др.), но и в ракурсе улучшения профессионализма наших воинов . То есть происходит качественное перевооружение ВСУ, включая Сухопутные войска, причем не только образцами западной техники, но и отечественной.

Плюс – значительно улучшена координация между Украиной и партнерами, а также внутри наших Вооруженных сил.

Происходит мощный переход украинской армии в момент планирования операций (даже на тактическом уровне, не говоря уже об оперативном и стратегическом) к стандартам НАТО. Отказ от советской школы, которая явно проигрывает западной. Что было продемонстрировано во время деоккупации Харьковской и Херсонской областей.

Речь идет о каскадном характере наступательных действий, когда сначала уничтожаются составы, штабы, логистические цепочки противника, а затем идет наступление. Это снижает количество жертв в рядах наступающей стороны, а также среди гражданского населения.

Мы не сносим обстрелами города вместе с людьми, как делают рашисты, а заставляем противника делать очередные «жесты доброй воли», как россияне называют свое отступление. В настоящее время алгоритм работы командиров и штабов ВС ВС Украины, а также командиров и штабов в подразделениях стран-членов НАТО одинаков и значительно отличается от того алгоритма, который существовал в советской системе управления и, до недавнего времени, в украинском войске.

Напомним, американский генерал Ходжес заявил, что зима – на стороне ВСУ, а потому Украина должна получить достаточную поддержку, чтобы зимой начать освобождение Крыма. По его словам, украинская армия будет бить по российским штабам на временно оккупированных территориях до февраля, после этого эти места станут плацдармом для освобождения Крыма от российских захватчиков.