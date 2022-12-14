Во время брифинга омбудсмен сообщил, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики создают пыточные для детей, информирует «НБН».

«Я думал дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня», – признался Лубинец.

По словам уполномоченного ВРУ по правам человека, в деоккупированной Балаклее он видел две пыточные, один парень в такой камере находился 90 дней, оккупанты его выводили на расстрел.

Десять пыточных обнаружили и в освобожденном Херсоне, в одной из них была отдельная камера, где держали детей. Россияне не кормили маленьких украинцев, воду давали им через день и врали о том, что родители от них отказались.

Лубинец добавил, что один мальчик сфотографировал боевую технику путинской армии, за что его поместили в пыточную.

Отметим, что даже после побега из Херсона российские захватчики продолжают превращать жизнь горожан в ад массированными обстрелами, которые приводят к жертвам среди мирного населения.