Как информирует «НБН», в эфире национального телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что Алексей Арестович говорит об обстановке в зоне боевых действий простым языком. Однако, если нужна точная информация по этому поводу, то необходимо обращаться к официальным источникам информации.

Согласно словам Анны Маляр, если ориентироваться на сводки Генерального штаба ВСУ, то бывает сложно понять ситуацию на фронте, не имея специального образования.

Дословно из заявления Анны Маляр:

«Мы отступаем или наступаем. Мы двигаемся, или стоим на месте? Это профессиональный язык военнослужащих. Они не умеют говорить иначе. К примеру, в Министерстве обороны есть мобилизованный писатель, переводящий сводки человеческим языком».

Анна Маляр также подчеркнула, что нужно для того, чтобы войну объяснили простым языком, на котором военные не говорят.

Она добавила:

«Объяснения необходимы. Однако официальная позиция может быть исключительно от уполномоченных на распространение данных лиц. В нашей стране действует свобода слова. Мы действительно можем гордиться, что сохраняем ее даже во время такой горячей войны».

Ранее Алексей Арестович сделал заявление о том, что он допускает «жест доброй воли» захватчиков в Запорожской области.