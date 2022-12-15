Боец рассказал, что российские войска продолжают массированные обстрелы всей территории Донбасса из артиллерии. По его словам, соотношение выпущенных снарядов сохраняется 1 к 10, и украинские защитники не наносят удары бессмысленно в отличие от ВС РФ, которые атакуют направления, где нет позиций ВСУ, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам артиллериста, в светлое время суток небольшие российские диверсионные группы ищут слабые места украинской обороны, а к вечеру или ночью делают серьезные «вылазки».

Военный заверил, что пока рано вести разговоры о полукольце под Бахмутом, почкольку у российских захватчиков ничего не получается. Тактика украинских защитников состоит в том, чтобы максимально нанести оккупантам потери, чтобы в будущем облегчить наступление.

Лука добавил, что до морозов под Бахмутом ситуация была хуже, на сегодня россиянам, вероятно, не хватает ресурсов, поскольку их атаки стали слабее.

Ранее военный рассказал, что Бахмут превратился в Сталинград, сообщив об определенных успехах захватчиков и перспективах ВСУ.