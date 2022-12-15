В интервью британскому изданию The Economist генерал заявил, что Украине не требуется дополнительный масштабный призыв в армию. Сейчас ВСУ больше всего нуждаются в оружии, информирует «НБН».

Военачальник напомнил, что в нашей стране уже проходят мобилизационные мероприятия, в том виде, в каком они есть, заверив, что в Вооруженных силах Украины людей достаточно.

«Мне не нужно еще сотни тысяч», — заверил Залужный.

По словам главнокомандующего, украинским войскам нужны, танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и боеприпасы. В частности, ВСУ смогут выйти на позиции 23 февраля, если им предоставить около 700 БМП, 500 гаубиц и 300 танков.

Генерал добавил, что с ресурсами, которые есть у украинской армии сейчас, он не может проводить новые большие операции, хотя работа над ними идет.

«Мы уже на полпути, но вы этого еще не видите», — сообщил военачальник, добавив, что он может победить врага, но ему нужны ресурсы.

Ранее Залужный рассказал о подготовке России к повторному наступлению на Киев.