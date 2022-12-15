Как информирует «НБН», об этом в интервью изданию The Econimist рассказал командующий Сухопутными войсками Украины, генерал-полковник (с 5 августа 2019 года) Александр Сырский.

Согласно его словам, войска Путина меняют тактику на фронте под руководством своего нового командующего Сергея Суровкина. Теперь же оккупационные силы атакуют позиции наших защитников хорошо подготовленными и скоординированными отрядами.

Сырский подчеркнул, что такая тактика весьма дорого стоит россиянам с точки зрения человеческих жизней. Но для России жизни – не приоритет. Сам генерал, в отличие от РФ, утверждает, что весьма глубоко переживает потерю каждого бойца ВСУ.

Он заявил:

«Россияне не идиоты. Они не слабые, а любой, кто недооценит их – обречен на поражение».

Кроме того, он подчеркнул, что командир всегда должен оставаться на связи с армией. К примеру, лично он ежедневно получает по три сотни сообщений от военнослужащих.

Ранее один из украинских военных рассказал, что на Донбассе враг начинает применять тактику Вооруженных сил Украины.